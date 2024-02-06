مصرع رئيس الشيلي السابق سيباستيان بينيرا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر

2024-02-06 / 23:05
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هبة بريس _ وكالات

لقي الرئيس الشيلي السابق، سيباستيان بينيرا، اليوم الثلاثاء، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بلدة “لاغو رانكو”، بمنطقة “لوس ريوس” الواقعة على بعد 920 كيلومترًا جنوب العاصمة سانتياغو، وفقًا لبلاغ صادر عن مكتبه.

وأكد البلاغ ذاته أنه “ببالغ الأسف نعلن وفاة رئيس الجمهورية السابق سيباستيان بينيرا، بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، إذ تعرض الرئيس السابق لحادث تحطم طائرة في منطقة لوس ريوس”.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية، كارولينا توها خبر وفاة الرئيس السابق معربة عن تعازي الحكومة، و مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية، غابرييل بوريتش، أعطى تعليماته لإعلان الحداد الوطني وإقامة جنازة رسمية للرئيس السابق الذي حكم البلاد لولايتين رئاسيتين بين عامي 2010 و2014 و2018 و2022.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه أصيب في هذا الحادث أيضا ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية التي كان يقودها الرئيس السابق الذي علق بحزام الأمان قبل أن تسقط المروحية في إحدى البحيرات، حيث تحاول فرق الانقاذ انتشال الجثة.
وأضافت أنه وقت وقوع الحادث كانت هناك أمطار غزيرة تتهاطل على المنطقة، لكن ليس من الواضح لحد الآن ما إذا كان سوء الأحوال الجوية وراء تحطم المروحية.

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