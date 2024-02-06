طنجة..شاب يضع حدا لحياته شنقا بحي “المرس”

2024-02-06 / 20:42
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في مقتبل العمر اليوم الثلاثاء على وضع حد لحياته شنقا بسطح منزل أسرته الكائن بمنطقة “المرس ” بمدينة طنجة .

وقالت مصادر الموقع ، إن الهالك عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل بسطح منزل أسرته بالحي المذكور ،مخلفا وراءه حالة من الصدمة والحزن بين أفراد أسرته والجيران .

وقد استنفرت الواقعة السلطات الأمنية التي هرعت الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالك على الانتحار كما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بطنجة.

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