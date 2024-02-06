اكادير : سائحة المانية تفجر واقع أسطول سيارات الأجرة المتهالك

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجرت سائحة المانية كانت في زيارة إلى مدينة اكادير، واقع أسطول سيارات الأجرة ” المتهالك ” بعدما نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، شريط فيديو مصحوب بتعليق صوتي لها ، على سيارة اجرة كبيرة من صنع أجدادها الألمان ” مرسيديس 240 ” كانت قد نقلتها في ظروف غير ملائمة من مطار المسيرة الدولي بأكادير صوب احد الفنادق بالشريط الساحلي للمدينة .

السلطات الولائية والمصالح الأمنية بأكادير , تفاعلت بسرعة مع مضمون الشريط الذي يخدش صورة وسائل النقل ، وقامت بإجراء توقيف المركبة المتهالكة ، يوم امس الاثنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية في حق سائقها ، علما ان قرار ولائى لسعيد امزازي صدر قبل أسابيع يمنع استعمال السيارات القديمة في نقل الأشخاص ، ويحث مالكي المؤدونيات بضرورة استبدال الأسطول التي تجاوز العمل به اكثر من عشرة سنوات .

وكشفت مصادر الجريدة ، أن السلطات المختصة قامت بجرد ما يقارب 125 سيارة أجرة ستمنع من ممارسة نشاط خدمة النقل نظرا لعدم توفرها على الشروط, أغلبها من نوع “ميرسيدس بنز 240”, حيث يصل عمر أصغرها إلى 32 سنة وهناك من فاقت الستين سنة من الإشتغال.

وتوصلت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بأكادير بلائحة وترقيمات الطاكسيات التي ستمنع من امتهان خدمة النقل بشكل نهائي, إلى أن تقوم بملاءمة وضعها وتغيير مركباتها لتتلائم مع الشروط الحالية لسيارات الأجرة المخول لها نقل الزبائن داخل المجال الحضري .

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