إدانة “مدون” بمراكش بسنة ونصف نافذة

2024-02-06 / 19:46
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هبة بريس _الرباط

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الاثنين (5 فبراير)، إدانة مدون بالمدينة، بالحبس والغرامة، بتهمة التشهير وإهانة موظفين عموميين أثناء مزوالتهم لعملهم والمساس بالحياة الخاصة.

وقال مصدر هبة بريس إنه تمت إدانة المعني بالأمر بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

هذا وكان المدان قد اعتُقل على خلفية تدوينات على حسابه الشخصي، تتضمن عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية، تعليقا على البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة الأسبوع الماضي، حول التحقيق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية “إسكوبار الصحراء”.

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‫2 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب احترام كل شخص كيفما كان وعدم التشهير به ..

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