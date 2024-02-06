الجريدة الرسمية الاسبانية : العيون إقليم مغربي ( وثيقة)

2024-02-06 / 18:47
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

أصدرت الحكومة الإسبانية وثيقة بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة الإسبانية تحيل فيها إلى كون مدينة العيون مدينة مغربية، وهي الخطوة التي تتماشى والمواقف الرسمي للدولة الاسبانية .

ونشرت الحكومة الإسبانية مناقصة تهدف الى تجديد المدرسة الإسبانية بالعيون المعروفة ب”لاباز”، حيث تم تعريف حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة ( مدينة العيون ) بأنها إقليم مغربي وذلك بالجريدة الرسمية لاسبانيا .

تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الحل الأنجع و الأمثل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي و سلمي .
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‫4 تعليقات

  3. تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية

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