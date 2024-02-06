الجريدة الرسمية الاسبانية : العيون إقليم مغربي ( وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الحل الأنجع و الأمثل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي و سلمي .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
هبة بريس – الرباط
أصدرت الحكومة الإسبانية وثيقة بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة الإسبانية تحيل فيها إلى كون مدينة العيون مدينة مغربية، وهي الخطوة التي تتماشى والمواقف الرسمي للدولة الاسبانية .
ونشرت الحكومة الإسبانية مناقصة تهدف الى تجديد المدرسة الإسبانية بالعيون المعروفة ب”لاباز”، حيث تم تعريف حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة ( مدينة العيون ) بأنها إقليم مغربي وذلك بالجريدة الرسمية لاسبانيا .
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الحل الأنجع و الأمثل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي و سلمي .
.
4 تعليقات
تهدف الى تجديد المدرسة الإسبانية بالعيون المعروفة
Man3erf 3lach galo hakka
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية
Mezyane Mezyane saraha