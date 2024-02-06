منتخب الأردن يواصل كتابة التاريخ ويبلغ نهائي كأس آسيا

هبة بريس _ رياضة

واصل المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه المغربي الحسين عموتة كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة في قطر عندما أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون رد ليبلغ نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني في هذه المباراة اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 53 بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من النجم موسى التعمري.

وعاد صانع الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني للنشامى بنفسه من مجهود فردي، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ليراوغ لاعبي كوريا قبل أن يركن الكرة على يمين الحارس.)

وكان المنتخبان، التقيا في دور المجموعات وانتهى اللقاء فيما بينهما بالتعادل (2-2).

وينتظر المنتخب الأردني في الدور النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة ونظيره الإيراني.

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