اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات

2024-02-06 / 18:24
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هبة بريس _ متابعة

اعتقل الأمن الاسباني شخصا ظل هاربا لمدة سبع سنوات ، بعد ارتكابه لجريمة قتل في حق زوجته بمدينة العرائش سنة 2017 .

وقالت مصادر إعلامية اسبانية ، أن المعني بالأمر فر الى اسبانيا بعد ارتكابه لجريمة القتل حيث ظل متخفيا هناك بهوية مزورة قبل أن يتم القاء القبض عليه مؤخرا ، مشيرة إلى أن السلطات المغربية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بحث دولية في حق الموقوف .

وسيتم تقديم المعني بالأمر أمام المحكمة الوطنية باسبانيا حيث ينتظر أن يتم ترحيله الى المغرب بعد ذلك لمتابعته بخصوص التهمة الموجهة له بارتكاب جريمة قتل في حق زوجته .

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