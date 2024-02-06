اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات

هبة بريس _ متابعة

اعتقل الأمن الاسباني شخصا ظل هاربا لمدة سبع سنوات ، بعد ارتكابه لجريمة قتل في حق زوجته بمدينة العرائش سنة 2017 .

وقالت مصادر إعلامية اسبانية ، أن المعني بالأمر فر الى اسبانيا بعد ارتكابه لجريمة القتل حيث ظل متخفيا هناك بهوية مزورة قبل أن يتم القاء القبض عليه مؤخرا ، مشيرة إلى أن السلطات المغربية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بحث دولية في حق الموقوف .

وسيتم تقديم المعني بالأمر أمام المحكمة الوطنية باسبانيا حيث ينتظر أن يتم ترحيله الى المغرب بعد ذلك لمتابعته بخصوص التهمة الموجهة له بارتكاب جريمة قتل في حق زوجته .

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