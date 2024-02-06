المندوبية السامية للتخطيط : 1,58 مليون عاطل في 2023

2024-02-06 / 18:20
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ارتفع معدل البطالة في العام الماضي إلى 13 في المائة في المغرب، بعدما كان في حدود 11,8 في المائة في العام الماضي.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، مساء أمس الاثنين، أن عدد العاطلين وصل في العام الماضي 1,58 مليون.

وأضافت أن عدد العاطلين سجل زيادة وصل إلى 138 ألف شخص، منهم 98 ألفا بالوسط الحضري و40 ألفا بالوسط القروي.

وانتقل معدل البطالة من 15,8 في المائة إلى16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي.

ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة، حيث يصل إلى 35,8 في المائة، بينما يبلغ بين حاملي الشهادات 19,7 في المائة والنساء 18,3في المائة.

وتجلى أن الاقتصاد المغربي فقد ما بين سنتي 2022 و2023، حوالي 157 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 42 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، بعد فقدان 24 ألف منصب سنة من قبل.

وتلاحظ المندوبية أن قطاع”البناء والأشغال العمومية” ساهم في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 15 ألف منصب شغل و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7 آلاف منصب شغل، في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 202 ألف منصب.

وأكدت أن حجم الشغل الناقص، انتقل من 972 ألف في 2022 1,04 مليون شخص على المستوى الوطني، بعدما ارتفع من 520 ألف إلى560 ألف بالوسط الحضري ومن452 ألف إلى 483 ألف بالوسط القروي.

وأشارت إلى معدل الشغل الناقص انتقل من 9 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1في المائة إلى8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن10,4 في المائة إلى11,6 في المائة بالوسط القروي.

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‫5 تعليقات

  2. على الحكومة أن تجد حلا عاجلا لأزمة التشغيل . بتشجيع خلق المقاولات وادخال المستثمرين ..

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