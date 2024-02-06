الـONCF تنفي تمكين شركة صينية من صفقة بناء مشروع “تيجيفي مراكش اكادير”
هبة بريس
نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، تمكين شركة صينية من مشروع إنشاء خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير.
وأفاد المكتب في بلاغ له، أن الشركة الصينية CRDC (شركة تصميم السكك الحديدية الصينية) فازت بصفقة دراسة مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش-أكادير ، وذلك ضمن طلب عروض مفتوح شاركت فيه العديد من الشركات الدولية.
ووفق المكتب، فإن الشركة الصينية CRDC فازت بصفقة الدراسة التقنية لهذا الخط بعد تقديمها أفضل عرض من بين جميع العروض المقدمة، مع العلم أن الأمر يتعلق بدراسة المشروع وليس انطلاق تنفيذه.
وأشار المكتب ذاته، الى حرصه على الخروج ببلاغ للرأي العام بعد النهاية من مراحل الدراسات والشروع في مرحلة البناء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
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الـONCF تنفي تمكين شركة صينية من صفقة بناء مشروع “تيجيفي مراكش اكادير”
الشركة فقط فازت بصفقة دراسة مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش-أكادير
الأمر يتعلق بدراسة المشروع وليس انطلاق تنفيذه
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