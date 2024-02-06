إيطاليا.. مهاجر مغربي يجهز على غريمه بطعنة غادرة ويرديه قت.يلا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

اهتزت بلدة باطيرنو بمحافظة كاتانيا جنوب إيطاليا على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب مغربي في الثلاثينات من العمر أقدم على طعن مواطنه بالسلاح الأبيض من الخلف لم يترك له فرصة النجاة.

وأفادت مصادر هبة بريس بأن سوء تفاهم لفظي وقع بين الهالك قيد حياته يدعى ” م م “، وهو يبلغ 27 عاما ينحدر من مدينة تاونات، والمشتبه فيه، تطور إلى شجار حاد بسبب مبلغ ثمانية يورو، قبل أن ينتهي الأمر بسقوط الضحية مضرجا وسط الدماء، متأثرا بتلقيه طعنة قاتلة من قبل غريمه، مستعملا سلاحا أبيضا كان بحوزته.

وانتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث وحدة من عناصر الدرك الإيطالي وأفراد مصلحة التشخيص القضائي العلمية والتقنية بالمدينة، وممثل عن السلطة المحلية، حيث قاموا بمعاينة ، قبل نقل جثة الضحية بواسطة سيارة إسعاف صوب المستشفى المحلي، قصد التشريح لفائدة البحث التمهيدي المفتوح في النازلة بتعليمات المدعي العام للجمهورية.

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