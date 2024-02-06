أمين رغيب يحذر الفتيات من التقاط الصور “عاريات”

2024-02-06 / 17:52
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أثار تصريح خبير المعلومات أمين رغيب الأخير جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسليطه الضوء على ظاهرة التقاط الفتيات الصور و هن عاريات.

وقال رغيب في هذا الصدد، أنه صعق من هول ما رآه بأحد التطبيقات من محتوى غير لائق و خادش للحياء، بطلاته فتايات من مختلف الجنسيات قمن بتصوير أجسادهن عبر تطبيق سناب شات.

وأعرب أمين رغيب عبر بث مباشر بحسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن صدمته الكبيرة من “الفضيحة” التي تهدد حياة عدد كبير من ضحايا هذه التطبيقات التي تخول للآخرين تهكير حساباتهن بكل سهولة دون علمهن.

 وفي الأخير،ناشد أمين جميع الفتيات بأخد الحيطة خاصة فيما يتعلق بتحميل التطبيقات المجهولة، منبها إياهن بخطورة التقاط الصور العارية أو الحميمية بعدسات هواتفهن.

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