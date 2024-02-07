موازاة مع انطلاق دعم السكن .. مبيعات الإسمنت ترتفع بالمغرب

2024-02-07 / 16:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت قبل أسابيع قليلة عملية دعم السكن للراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المخصص لاقتناء سكن رئيسي و هو ما أعاد الحياة نسبيا للقطاع العقاري الذي شهد رواجا ملحوظا في الآونة الأخيرة بعدما بات المنعشون العقاريون يتهافتون على بناء مشاريع عقارية كبرى.

هذا الأمر كان له انعكاس مباشر على مبيعات الإسمنت في المغرب ، حيث و وفق ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت وصلت لرقم 1,13 مليون طن عند متم يناير.

و بلغت كميات الاسمنت التي تم تسليمها من طرف أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بالمغرب 1.130.187 طن، مقابل 1.060.582 طن خلال نفس الفترة من سنة 2023، ما يعادل نسبة % 6,56.

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