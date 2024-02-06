الـبـام: “الحكومة وجدت أمامها إرثــا ثقيلا من سوء التدبير”

هبة بريس - الرباط

اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، أن التاريخ سيحفظ لهذه الحكومة أنها حكومة الحماية الاجتماعية، وسيذكر الـمنصفون من الباحثين أنها نالت شرفَ التنزيل الفعلي لورشٍ ملكيٍّ جَعَلَ كَرامة الـمغاربة غير قابلة للـمساومة أو الامتهان.

وذكرت فيطح في مداخلة بجلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يومه الثلاثاء، أن ما تتضمنه تقارير المجلس من معطيات بخصوص مساءلة الـمدبرين العموميين، يُعدّ من صميم تفعيل مبدأ ربط الـمسؤولية بالـمحاسبة، إلا أن ذلك لا يـمنع من الاجتهاد في تحصينِ نموذجنا الـمتميّز في الرقابة على الـمال العام، من خلال قطع الطريق على كلٍّ مدعٍ يُريدُ سوءًا بهذه الـمقتضيات الدستورية، أو يرمي إلى إحداثِ ضررٍ بصورة مؤسساتنا الـمنتخبة.

وأضافت فيطح قائلة “تقتضي الواقعية السياسيَّة قَول الحقيقة كما هي، ليس مُزايدةً أو هروبًا إلى الأمـام، بل من بَابِ إعمال مقتضيات الشفافية والصراحة، لذلك بالقدر الذي كان البرنامج الحكومي طَمُوحًا وواقعيا”، مشيرة إلى أن الحكومة واجهت من الصعاب مُـجْتَمِعَةً، مَا لَـمْ تُوَاجِهْهُ حكومةٌ من قَبْل، حيث وَجَدَتِ أمامها إرثــًا ثقيلاً من سُوءِ التدبير، والتأخر في تفعيل الإصلاحات الـمطلوبة، والتردد السياسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

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