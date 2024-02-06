تقرير.. الاقتصاد المغربي فقد حوالي 157 ألف منصب شغل في سنة

2024-02-06 / 15:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل أن معدل البطالة في العام الماضي ارتفع إلى 13 في المائة في المغرب، بعدما كان في حدود 11,8 في المائة في العام الماضي.

و أضافت المندوبية في تقريرها أن الاقتصاد المغربي فقد ما بين سنتي 2022 و2023، حوالي 157 ألف  منصب شغل، نتيجة فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 42 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، بعد فقدان 24 ألف منصب سنة من قبل.

و أشارت مندوبية التخطيط إلى أن معدل الشغل الناقص انتقل من 9 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن  8,1في المائة إلى8,7 في المائة  بالوسط الحضري ومن10,4 في المائة إلى11,6 في المائة بالوسط القروي.

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