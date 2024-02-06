هاشم البسطاوي يتهم إعلامي مغربي ب “التبركيك”

2024-02-06 / 16:25
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القسم الفني: هبة بريس

اتهم الفنان المغربي هاشم البسطاوي مواطنه الإعلامي مراد العشابي ب “التبركيك” و “توصال الهضرة”، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر الفنان المعتزل تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاء فيها:”العشابي غاتبقا تجبدني لشي ضيف ديالك غادي نكول لجمهورك را فيك توصال الهضرة فالضومين، اللهم خليني ساكت بلا مانكولها ماكاين لاش يعرفوها”.

وواصل قائلا:”من ضعف الشخصية ومن أن بنادم ولف أنه ياكل العصا مني كيوصل الهضرة وتبركيك ولحمو مات على العصا استغل هاد الميزة ودار كاميرا خفية وكيدلقموه الضيوف وهو لي كيطلب منهم السماحة فاللخر، واشوف على ماسوخية”.

وجدير بالذكر أنه بالرغم من اعتزال هاشم البسطاوي للتمثيل إلا أن اسمه لازال يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

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