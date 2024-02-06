الأحرار: بلادنا حققت نتائج مهمة في تنفيذ ورش إصلاح الصحة

2024-02-06 / 12:22
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد عبد الرحيم شطبي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن بلادنا تمكنت بفضل التوجيهات الملكية، من تحقيق نتائج مهمة في تنفيذ ورش اصلاح المنظومة الصحية.

وقال شطبي، في كلمته بجلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه المجهودات ستمكن من ولوج الخدمات الصحية بشكل سلس وتحسين جودتها، و تحقيق نوع من الانصاف والمساواة أمام الخدمة العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية .

وعبر شطبي عن اعتزاز مكونات الأغلبية بالتزام الحكومة في ظرف قياسي بتعميم ورش التغطية الصحية رغم الظروف الاقتصادية والوطنية والعالمية الصعبة، مؤسسين بذلك بنموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز في تلقي الخدمات الصحية واحداث منطق اجتماعي مبني على التضامن والتآزر.

كما استعرض البرلماني، مجهودات الحكومة للمراجعة الشاملة والهيكيلة للقطاع ومن ضمنها اطلاق برناكج خاص للمراكز الاستشفائية الجامعية وبلورة عمل مهيكل لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها ، بالإضافة الى تأهيل مراكز صحية من الجيل الجديد قريبة من المواطنين.

ولفت ذات المتحدث، الى توقيع الحكومة اتفاق مع النقابات الصحية لتحسين ظروف عمل ووضعية الموارد البشرية بالقطاع، واستجابتها لغالبية النقاط الواردة في الملف المطلبي لهذه الفئة.

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