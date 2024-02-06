سيلين ديون تحارب مرضها على مسرح جرامي 2024

2024-02-06 / 13:30
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القسم الفني: هبة بريس

شكّلت النجمة الكنديّة سيلين ديون مُفاجأة حفل توزيع جوائز Grammy Awards بنسخته الـ66، الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس،وقد ظهرت بصحة جيّدة وبإطلالة أنيقة بعد طول غياب ومعلومات مُتضاربة عن حالتها الصحيّة.

وظهرت سيلين ديون في ختام الحفل لتُسلّم جائزة أفضل ألبوم موسيقي للعام إلى النجمة تايلور سويفت التي تُعتبر أول من يفوز بهذه الجائزة أربع مرات خلال مسيرتها الفنيّة.

وقد كان ظهور ديون مُفاجأة الحفل بعد غيابها عن الساحة الفنيّة منذ عام 2022 وانتشار معلومات عن تراجع حالتها الصحيّة نتيجة إصابتها بمرض نادر يُسبب تشنجات عضليّة ويُعرف بمُتلازمة الشخص المُتصلّب.

وبدت سيلين مُتألقة بفستان باللون العاجي حمل توقيع Valentino Couture، وقد نسقته مع معطف باللون البيج ومجموعة لافتة من المجوهرات الماسيّة حملت توقيع دار Tiffany&Co، وتضمّنت عقداً تزيّن بحجر ماسي يبلغ حوالي 12 قيراطا.

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