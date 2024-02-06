مبيعات قطاع السيارات بالمغرب ترتفع بنسة 27,4 في المائة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفعت مبيعات قطاع السيارات بالمغرب خلال سنة 2023 الأمر الذي أدى لارتفاع قيمة صادرات المملكة و بالتالي تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة.
و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف في تقريره حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بأن صادرات المغرب زادت حيث وصلت لمبلغ 429,3 مليار درهم.
و يعزى ارتفاع قيمة الصادرات لارتفاع مبيعات السيارات وانخفاض واردات الطاقة، حيث ارتفعت مبيعات السيارات المصنعة أجزاؤها و المنتجة و المجمعة في المغرب بنسبة 27,4 في المائة، لتصل إلى 141,7 مليار درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
مبيعات قطاع السيارات بالمغرب ترتفع بنسة 27,4 في المائة
Mezyane Mezyane hadchy
Ahsen haja saraha
الأمر الذي أدى لارتفاع قيمة صادرات المملكة و بالتالي تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة
صادرات المغرب زادت حيث وصلت لمبلغ 429,3 مليار درهم