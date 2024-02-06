لحاملي المشاريع.. وكالة التنمية الفلاحية و جامعة بنكرير و كوريا الجنوبية يطلقون مبادرة للتمويل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلقت وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع صندوق الشراكة بين كوريا والبنك الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، النسخة الثانية من المباراة الوطنية AGRIYOUNG INNOVATE.

وتدعو الوكالة وشركاؤها الشباب حاملي المشاريع والراغبين والمهتمين، إلى تقديم طلباتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المباراة www.agriyounginnovate.ma وذلك قبل 28 فبراير 2024 منتصف الليل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيتم إجراء هذه المباراة الوطنية على أربعة مراحل رئيسية لاختيار على الأقل 20 مشروعا مبتكرا في مجال الفلاحة الرقمية والذكية مناخيا و توفير الدعم المالي لها.

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