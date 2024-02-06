عزيزي يطل على متابعيه بملابسه الداخلية..هل سيحرم من بطاقة الفنان؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

يبدو أن الفنان فيصل عزيزي كلما خفتت عنه الأضواء، كلما زاد جرعة من الإثارة حتى لو كانت مخلة بالحياء و تنافي قيم المجتمع المغربي المحافظ.

مناسبة الحديث، لجوء الفنان المغربي إلى نشر صور غير لائقة عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل خلق “البوز” و كذا نوع من التفاعل مع اسمه الذي أضحى مقرونا بالفضائح.

صورة فيصل عزيزي بملابسه الداخلية جرت عليه وابل من الانتقادات و السب، غير أن الأخير اختار استعمال سياسة الأذن الصماء تزامنا و صمت المسؤولين عن القطاع الفني في المغرب.

أسئلة عديدة تم طرحها من طرف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي لعل أبرزها :”فمصر الشقيقة كنشوفو أي فنان قام بأي حركة غير أخلاقية كتقوم القيامة و يتم معاقبته، واش حنا عندنا السيبة ؟”

كذلك:”للأسف فنان عندو بطاقة فنان و ملايين المتابعين و كيظهر فالشاشة الصغيرة أكيد غادي يأثر على عدد من الفلورز ديالو، واش مكاينش لي يقول لهاد السيد راك خطر على وليداتنا ومثال سيئ للفنان المغربي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp