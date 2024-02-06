بتعليمات ملكية.. قائد الحرس الملكي يحل بقطر ويتباحث مع عدد من المسؤولين

2024-02-06 / 11:01
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هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق الركن عبد العزيز شاطر ، قائد الحرس الملكي، بزيارة للحرس الأميري القطري بالدوحة خلال الفترة ما بين 29 و 31 يناير الماضي.

واطلع الفريق الركن عبد العزيز شاطر، خلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة من الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني، قائد الحرس الأميري القطري، على مختلف ثكنات الحرس الأميري الشقيق، التي تضم أحدث التجهيزات والمعدات وتظهر المستوى العملياتي العالي الذي تتسم به وحداته.

كما تميزت هذه الزيارة بالمباحثات التي أجراها الفريق الركن عبد العزيز شاطر مع الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني، والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر بخصوص المواضيع العسكرية ذات الإهتمام المشترك، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي.

حضر هذه المباحثات عدد من كبار ضباط الحرس الأميري، بالإضافة إلى الضباط المرافقين للفريق الركن قائد الحرس الملكي.

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