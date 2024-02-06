البرلمان السنغالي يرجئ الانتخابات الرئاسية إلى نهاية السنة
هبة بريس - وكالات
أقر البرلمان السنغالي مساء الاثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 كانون ديسمبر 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أُقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين حاولوا إعاقة التصويت.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن السبت الماضي إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر، للمرة الأولى منذ عام 1963.
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7 تعليقات
السنغال دولة شقيقة للمغرب وتربطنا علاقة قوية ومثينة وإرخاء الانتخابات حتى إشعار آخر فهذا يعني أنه يريد مصلحة بلاده.
لاندري لماذا اجل الانتخابات الرئاسية الى اشعار آخر؟؟؟ربما وراء ذلك شيئا ما غامض!!!!
ما يقع في السنغال هو عدم الاستقرار السياسي بها وهذا ما جعل الانتخابات الرئاسية تؤجل إلى إشعار آخر.
ما نتمناه لدولة السنيغال ان يعم عليها السلام والسلم والاستقرار امني والسياسي.
السنغال ليس لها أي رأي كل هذا تفعله امريكا؟؟
اغلب الانتخابات الرئاسية في السنيغال مصدرها المصلحة فقط ولا يهمها الانقلابات السياسية التي تواجهها السنيغال.
كل هذا واضح كوضوح الشمس انه يريد البقاء في السلطة وهذا ما جعله يؤجل الانتخابات الرئاسية إلى إشعار آخر ولكن للأسف الشديد ستبقى دولة السنيغال تعيش في الفساد السياسي والظلم الذي يعيشه الشعب السنيغالي..