البرلمان السنغالي يرجئ الانتخابات الرئاسية إلى نهاية السنة

2024-02-06 / 10:10
7
هبة بريس - وكالات

أقر البرلمان السنغالي مساء الاثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 كانون ديسمبر 2024.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أُقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين حاولوا إعاقة التصويت.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن السبت الماضي إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر، للمرة الأولى منذ عام 1963.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تحظر ألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية

السعودية تحظر ألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية

2024-02-06 / 12:07
Photo of قصر باكنغهام : ملك بريطانيا مصاب بالسرطان

قصر باكنغهام : ملك بريطانيا مصاب بالسرطان

2024-02-05 / 19:34
Photo of صحة غزة : العدوان يقت..ل 27 ألفا و478 شهيدا

صحة غزة : العدوان يقت..ل 27 ألفا و478 شهيدا

2024-02-05 / 19:20
Photo of “ماكدونالدز” .. عام “المقاطعة” ينتهي بأرقام غير متوقعة

“ماكدونالدز” .. عام “المقاطعة” ينتهي بأرقام غير متوقعة

2024-02-05 / 18:21
Photo of نتنياهو: حماس قدمت مطالب حول صفقة الأسرى لن نقبل بها

نتنياهو: حماس قدمت مطالب حول صفقة الأسرى لن نقبل…

2024-02-05 / 17:08
Photo of بسبب الجفاف.. الحكومة الإسبانية تخطط لنقل المياه بالسفن إلى كتالونيا

بسبب الجفاف.. الحكومة الإسبانية تخطط لنقل المياه بالسفن إلى…

2024-02-05 / 10:58
Photo of ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيا.ل سليماني في آخر لحظة

ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيا.ل سليماني في آخر…

2024-02-05 / 09:30
Photo of “النيجر” .. رصد سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور

“النيجر” .. رصد سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور

2024-02-04 / 15:50
Photo of تركيا ..تحطم مروحية للشرطة ومقتل طياريها

تركيا ..تحطم مروحية للشرطة ومقتل طياريها

2024-02-04 / 13:58
Photo of مؤرخ إسرائيلي ..السابع من أكتوبر بداية النهاية

مؤرخ إسرائيلي ..السابع من أكتوبر بداية النهاية

2024-02-04 / 09:28

‫7 تعليقات

  1. السنغال دولة شقيقة للمغرب وتربطنا علاقة قوية ومثينة وإرخاء الانتخابات حتى إشعار آخر فهذا يعني أنه يريد مصلحة بلاده.

    رد

  2. لاندري لماذا اجل الانتخابات الرئاسية الى اشعار آخر؟؟؟ربما وراء ذلك شيئا ما غامض!!!!

    رد

  3. ما يقع في السنغال هو عدم الاستقرار السياسي بها وهذا ما جعل الانتخابات الرئاسية تؤجل إلى إشعار آخر.

    رد

  4. ما نتمناه لدولة السنيغال ان يعم عليها السلام والسلم والاستقرار امني والسياسي.

    رد

  6. اغلب الانتخابات الرئاسية في السنيغال مصدرها المصلحة فقط ولا يهمها الانقلابات السياسية التي تواجهها السنيغال.

    رد

  7. كل هذا واضح كوضوح الشمس انه يريد البقاء في السلطة وهذا ما جعله يؤجل الانتخابات الرئاسية إلى إشعار آخر ولكن للأسف الشديد ستبقى دولة السنيغال تعيش في الفساد السياسي والظلم الذي يعيشه الشعب السنيغالي..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق