وفاة المناضل والسياسي بنسعيد ايت ايدر

هبة بريس - الرباط

لفظ المناضل والسياسي، محمد بنسعيد آيت إيدر، صباح اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة.

وتوفي المناضل ايت ايدر، في الساعات الاولى من صباح يومه الثلاثاء، داخل المستشفى العسكري بالرباط.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري: “الشعب المغربي يفقد واحدا من أكبر رجالاته وقاداتة .. رحيل المجاهد القائد المناضل الرفيق بنسعيد آيت إيدر”.

واضاف في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “ببالغ الحزن وبعميق الأسى وشديد الألم، نزل علينا خبر فاجعة رحيل رفيقنا ووالدنا وزعيمنا وقدوتنا، المناضل المجاهد محمد بنسعيد أيت ايدر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 6 فبراير بالمستشفى العسكري بالرباط”

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