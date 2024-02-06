وفاة المناضل والسياسي بنسعيد ايت ايدر
هبة بريس - الرباط
لفظ المناضل والسياسي، محمد بنسعيد آيت إيدر، صباح اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة.
وتوفي المناضل ايت ايدر، في الساعات الاولى من صباح يومه الثلاثاء، داخل المستشفى العسكري بالرباط.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري: “الشعب المغربي يفقد واحدا من أكبر رجالاته وقاداتة .. رحيل المجاهد القائد المناضل الرفيق بنسعيد آيت إيدر”.
واضاف في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “ببالغ الحزن وبعميق الأسى وشديد الألم، نزل علينا خبر فاجعة رحيل رفيقنا ووالدنا وزعيمنا وقدوتنا، المناضل المجاهد محمد بنسعيد أيت ايدر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 6 فبراير بالمستشفى العسكري بالرباط”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
المغرب يفقد سياسي كبير ومناضل أيت ادير ..
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
فقدنا اليوم أحد أكبر المناظلين والسياسين الكبار ..
رجل وطني بامتياز اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
هكذا تكون الخواتم والعبر . اللهم احسن خواتيم أعمالنا..
وفاة هرم مناضل شهم وشاهد على التاريخ المعاصر، تعازي الحارة لكل المغاربة ولاسرته الصغيرة في هذا المصاب الجلل
إنا لله وإنا إليه راجعون
ماتو الشخوشا وبقاو غي الرعاوين. رحمة الله عليك
تغمده الله بواسع رحمته، عاش عفيفا و مات شريفا