طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، و ذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق السهول الممتدة شمال الصويرة، وكذا شمال المنطقة الشرقية، مع مرور سحب من الأجواء العليا فوق كل من جنوب و وسط المملكة.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا مرفوقة بتناثر بعض الحبات من الغبار بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- ودرجتين بمرتفعات الأطلس الكبير و سفوحه الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بكل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية، وما تبقى من مناطق الأطلس، إضافة إلى الجنوب الشرقي، وما بين 11 و 17 درجة بمنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 06 و13 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من جنوب و جنوب شرق البلاد، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا بباقي الجهات الأخرى من البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل الأخرى، وسيصبح هادئا محليا إلى قليل الهيجان ليلا ما بين طنجة والعرائش

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