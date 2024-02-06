طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2024-02-06 / 09:13
6
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، و ذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق السهول الممتدة شمال الصويرة، وكذا شمال المنطقة الشرقية، مع مرور سحب من الأجواء العليا فوق كل من جنوب و وسط المملكة.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا مرفوقة بتناثر بعض الحبات من الغبار بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- ودرجتين بمرتفعات الأطلس الكبير و سفوحه الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بكل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية، وما تبقى من مناطق الأطلس، إضافة إلى الجنوب الشرقي، وما بين 11 و 17 درجة بمنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 06 و13 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من جنوب و جنوب شرق البلاد، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا بباقي الجهات الأخرى من البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل الأخرى، وسيصبح هادئا محليا إلى قليل الهيجان ليلا ما بين طنجة والعرائش

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات

بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد…

2024-02-06 / 11:45
Photo of النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

2024-02-06 / 11:19
Photo of وجدة .. إختلالات مستشفى الفارابي تخرج المكتب النقابي عن صمته

وجدة .. إختلالات مستشفى الفارابي تخرج المكتب النقابي عن…

2024-02-06 / 09:53
Photo of اكادير : ضياع كميات من مياه الشرب في عز الأزمة يسائل امزازي بفتح تحقيق

اكادير : ضياع كميات من مياه الشرب في عز…

2024-02-05 / 23:57
Photo of فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا

فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي…

2024-02-05 / 23:14
Photo of التحقيق مع برلماني سابق ومستثمر في قضية ” اللحوم الحمراء “

التحقيق مع برلماني سابق ومستثمر في قضية ” اللحوم…

2024-02-05 / 22:29
Photo of هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل

هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية…

2024-02-05 / 22:13
Photo of التحقيق في ظروف وفاة سيدة تلقت حقنة داخل مختبر تحليلات بطنجة

التحقيق في ظروف وفاة سيدة تلقت حقنة داخل مختبر…

2024-02-05 / 21:26
Photo of طنجة..توقيف مروج “اكستازي” في حالة تلبس بمحطة القطار

طنجة..توقيف مروج “اكستازي” في حالة تلبس بمحطة القطار

2024-02-05 / 21:14
Photo of أزمة المياه..وكالة حوض اللوكوس تُفعل دوريات شرطة المياه

أزمة المياه..وكالة حوض اللوكوس تُفعل دوريات شرطة المياه

2024-02-05 / 21:03

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق