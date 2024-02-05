الجمهور الفاسي معجب بقرار تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي ومواصلة الرحلة

2024-02-05 / 21:15
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سعد أقصبي : وليد الركراكي ما بقى ما يعطي للمنتخب وخصو يقدم اسقالتو و يخرج من الباب لكبيرة

سعد أقصبي : وليد الركراكي ما بقى ما يعطي…

2024-02-05 / 22:23
Photo of حملة لتحرير الملك العمومي بمنطقة بوخالف بطنجة

حملة لتحرير الملك العمومي بمنطقة بوخالف بطنجة

2024-02-05 / 20:51
Photo of الوالي سعيد زنيبر ينهي أحد أقدم دور الصفيح بفاس مع التعويض

الوالي سعيد زنيبر ينهي أحد أقدم دور الصفيح بفاس…

2024-02-05 / 20:21
Photo of حفل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024 بمقر قطاع الشباب

حفل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024 بمقر قطاع…

2024-02-05 / 20:11
Photo of الرباط : موظفو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يحتجون للمطالبة بحقوقهم

الرباط : موظفو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يحتجون للمطالبة…

2024-02-05 / 19:52
Photo of آش واقع في السينغال القصة كاملة على هبة بريس

آش واقع في السينغال القصة كاملة على هبة بريس

2024-02-05 / 18:00
Photo of موجز الأخبار : درك الجديدة يحبط عملية للتهريب الدولي ل4 اطنان من الشيرا

موجز الأخبار : درك الجديدة يحبط عملية للتهريب الدولي…

2024-02-05 / 16:56
Photo of موجز الرياضة : مسلسل انتقال مبابي لريال مدريد يعود للواجهة

موجز الرياضة : مسلسل انتقال مبابي لريال مدريد يعود…

2024-02-05 / 16:51
Photo of بنسعيد يعطي انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024

بنسعيد يعطي انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024

2024-02-05 / 14:43
Photo of موجز الأخبار : وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

موجز الأخبار : وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

2024-02-05 / 12:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق