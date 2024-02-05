الإصابة تبعد مدافع مانشتر يونايتد الأرجنتيني مارتينيس عن الملاعب

من المرتقب أن يغيب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، مدافع مانشستر يونايتد، عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل جراء تعرضه لإصابة على مستوى أربطة ركبته.

وذكر بلاغ للفريق الإنجليزي أن مارتينيس تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على وست هام (3-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الدورة 23 من البطولة الإنجليزية، و”من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل”.

وكان اللاعب الأرجنتيني البالغ 26 عاماً، قد أصيب في قدمه في شتنبر الماضي، قبل أن يعود إلى صفوف فريقه في منتصف يناير الماضي، بعد غياب استمر أربعة أشهر.

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