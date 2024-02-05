التحقيق في ظروف وفاة سيدة تلقت حقنة داخل مختبر تحليلات بطنجة

2024-02-05 / 21:26
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هبة بريس – مكتب طنجة

فتحت المصالح الأمنية بأوامر من النيابة العامة بطنجة، تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة سيدة كانت قد تلقت حقنة داخل مختبر. لاجراء التحليلات الطبية .

وقال مقربون من الراحلة إنها ولجت مختبرا لاجراء التحليلات الطبية قصد القيام ببعض الفحوصات حيث تلقت حقنة لم تلائمها لتواجه مضاعفات بعد ذلك في مختلف أنحاء جسدها استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة.

وأعادت الواقعة النقاش بخصوص الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل بعض مختبرات التحليلات الطبية لتفادي وقوع حوادث مشابهة سيما أن بعض المرضى لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض الحقن والأدوية .

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  2. فتحت المصالح الأمنية بأوامر من النيابة العامة بطنجة، تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة سيدة

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