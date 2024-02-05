طنجة..توقيف مروج “اكستازي” في حالة تلبس بمحطة القطار

2024-02-05 / 21:14
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بأمن محطة القطار التابعة لولاية أمن طنجة ، يوم أمس الاحد 04 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق العدلية ، وهو في حالة تلبس بحيازة 306 قرص طبي مخدر من نوع ” اكستازي ” .

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة الدارالبيضاء، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة المؤثرات العقلية المحجوزة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات.

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