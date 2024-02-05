أولاد التايمة : الأمن يفتح تحقيق بعد وفاة شخص تناول مسكر” ماء الحياة”

2024-02-05 / 20:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص خمسيني ، حتفه اليوم الإثنين 05 فبراير الجاري ، بشكل مفاجئ بينما كان في جلسة خمرية ، بمنزله بحي الشراردة بمدينة أولاد التايمة اقليم تارودانت .

وذكرت مصادر محلية ، ان الهالك بعد تناوله مشروب محلي الصنع ” ماء الحياة ” شعر بمغص في الأمعاء مفاجئ ما تسبب في وفاته بشكل سريع .

الواقعة إستنفرت المصالح الأمنية بأولاد تايمة والتي هرعت لمكان الوفاة حيث قامت بالإجراءات القانونية ليتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات.

وكشفت المصادر نفسها، ان مدينة أولاد التايمة وضواحيها، تشهد ترويج خمور ” ماء الحياة” بشكل واسع ، يتم صنعها في ظروف تهدد الصحة ، بل هناك من المروجين من يقوم بتخمير التين المجفف في براميل كانت مخصصة للمبيدات الفلاحية السامة والخطيرة.

كما ان البعض من هؤلاء المروجين من يعمد على خلط مواد مخدرة في مشروب ” الماحيا ” وبيعه ، وهو الوضع الذي يؤثر على مخمورين لتسبب في حوادث واعتداءات على المواطنين.

وتقوم المصالح الأمنية بين الحين والآخر ، إلى مداهمة مصانع سرية لصنع ” ماء الحياة” واعتقال المروجين.

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