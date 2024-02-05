كم أنفق المغاربة على السفر خارج المملكة في 2023

تجاوزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج في متم العام الماضي، المستوى الذي بلغته قبل الجائحة، التي كانت خفضتها إلى النصف في عامي 2020 و2021.

وسجلت تلك النفقات، حسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في مستهل فبراير الجاري، زيادة بنسبة 23,4 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2022.

وقفزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج إلى 23,76 مليار درهم في نهاية العام الماضي، حيث زادت بحوالي 4,5 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي قبله، الذي وصلت فيه إلى 19,25 مليار درهم.

وتعدت تلك النفقات، حسب بيانات مكتب الصرف، المستوى الذي كانت بلغته قبل الجائحة، حيث كان في 2019 في حدود 20,9 مليار درهم.

وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تراجعت تحت تأُثير الجائحة إلى 10,5 مليار درهم في 2020 و10,8 مليار درهم في 2021، قبل أن تنتعس لتصل إلى 19,25 مليار درهم في 2022.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

يشار إلى أن عائدات السياحة في العام الماضي قفزت، حسب تقرير مكتب الصرف، إلى 104,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة، بعدما بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب 14,6 مليون سائح.

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