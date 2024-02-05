صحة غزة : العدوان يقت..ل 27 ألفا و478 شهيدا
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الإثنين، إلى “27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا” منذ 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 122 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة“.
وقالت الوزارة إنه “في اليوم 122 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.478 شهيدا و66.835 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 113شهيدا و205 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
العدوان يقت..ل 27 ألفا و478 شهيدا
اللهم ارحمهم واغفر لهم
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 113شهيدا و205 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله إلا الله وحده لاشريك له
أنا أقول دماء الأبرياء في رقبة حماس التي كانت سببا في سقوط هذه القتلى وهذه الحرب الفتاكة التي شهدتها قطاع غزة .
حماس فتحت باب جهنم على الشعب الفلسطيني وذهب ضحية هذه الحرب الفتاكة.
يجب عدم إطلاق النار ونطالب بالهدنة ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من مجاعة وتشرد وووو غيرها.
يجب ايجاد حل نهائي لهذه المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهوني وما يفعلوه بهم حسبنا الله ونعم الوكيل .
اللهم ارحم اخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة واجعلهم من الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ان لله وان اليه راجعون.
أين انتم يا عرب المسلمين تشاهدون اخوانكم في قطاع غزة يموتون ويتشردون ولا احد يحرك ساكنا، نحن ما بيدنا حيلة إلا الدعاء لهم، اللهم انصرهم على عدوهم واجعلهم ممن يدعون الله ويستجيب دعواتهم يا رب .