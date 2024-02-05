أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية
قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أرقاما صادمة بخصوص واقع التعليم.
وقال أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، “لما تحملنا المسؤولية، وقفنا على واقع مقلق، كان عنوانه الأبرز مجموعة من المؤشرات، فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، أبرزها: أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها؛ و70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي؛ 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي؛ ثم 23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة؛
49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.”
وأضاف أخنوش، أن هذا التشخيص يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد: يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
4 تعليقات
وكان اللغة الفرنسية هي لغة العلم والتقافة الله يعطيكم الدل
أغلب التلاميذ بالصفوف الابتدائية لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة على غرار أقرانهم بالتعليم الخصوصي وهذه كارثة ومصيبة.
أن الأوان أن تخصخص المدارس العمومية بجميع ربوع المملكة و تؤدي واجبات التمدرس لكل تلميذ عوض صرف75 مليار من الميزانية على تعليم بدون جودة واستاذ غير مكثرت ومنع م الضمير المهني
الجودة غير موجودة في التعليم العمومي ، لم يحسنون القراءة في اللغة العربية وما بالك بالفرنسية هههههه.
يجب اعادة النظر فى التعليم العمومي من عدة جوانب مثل التدريس الجيد ووووووووو غيرها.