أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية

2024-02-05 / 17:57
0
هبة بريس - الرباط

قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أرقاما صادمة بخصوص واقع التعليم.

وقال أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، “لما تحملنا المسؤولية، وقفنا على واقع مقلق، كان عنوانه الأبرز مجموعة من المؤشرات، فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، أبرزها: أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها؛ و70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي؛ 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي؛ ثم 23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة؛
49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.”

وأضاف أخنوش، أن هذا التشخيص يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد: يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية وقائية وزجرية

الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية…

2024-02-05 / 18:05
Photo of طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

2024-02-05 / 17:32
Photo of هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

2024-02-05 / 16:48
Photo of أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

2024-02-05 / 16:44
Photo of أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80%

أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي…

2024-02-05 / 16:34
Photo of أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل

أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة…

2024-02-05 / 16:09
Photo of أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ

أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية…

2024-02-05 / 16:00
Photo of سرقة محلات تجارية تجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

سرقة محلات تجارية تجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2024-02-05 / 15:00
Photo of وكالة حوض اللوكوس تتخذ تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه

وكالة حوض اللوكوس تتخذ تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه

2024-02-05 / 13:38
Photo of بتعليمات ملكية.. الجنرال بريظ يتباحث مع رئيس أركان الدفاع بغامبيا

بتعليمات ملكية.. الجنرال بريظ يتباحث مع رئيس أركان الدفاع…

2024-02-05 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق