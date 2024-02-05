طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

2024-02-05 / 17:32
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة امن بني مكادة على انظار النيابة العامة لدى استئنافية طنجة نهاية الأسبوع المنصرم في حالة اعتقال ثلاثة اشخاص وذلك للاشتباه في تورطهم في في قضية تتعلق بسرقة اسلاك نحاسية وشراء مسروق.

وقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهما في إطار الابحاث الأمنية والتحريات الميدانية على خلفية توصل المصالح أمن طنجة بشكايات تتعلق بتعرض منشآت الربط الارضي لاحدى شركات الاتصال بالمدينة لسرقة الأسلاك النحاسية ببعض الاحياء ، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بمنطقة العوامة بصدد حرق اسلاك نحاسية متحصلة من السرقة قصد ترويجها،وهو ما اسفر عن ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلاك النحاسية ،قبل ان تقود الابحاث الى توقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تقديمه من اجل شراء مسروق.

وقد تم ايداع المشتبه بهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية

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