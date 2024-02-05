أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن حكومته لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرف بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي بقدر ما كمت لا نزال نستحضر القيمة الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي.

أخنوش، قال في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، بمجلس النواب، يومه الاثنين، الحكومة تدرك المسؤولية السياسية الملقاة على عاقتها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الاسر المغربية..

ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، على الرغم من كل التحديات والاكراهات وفرنا كل الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية والنهوض بها.

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