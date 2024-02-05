أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

2024-02-05 / 16:44
6
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن حكومته لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرف بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي بقدر ما كمت لا نزال نستحضر القيمة الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي.

أخنوش، قال في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، بمجلس النواب، يومه الاثنين، الحكومة تدرك المسؤولية السياسية الملقاة على عاقتها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الاسر المغربية..

ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، على الرغم من كل التحديات والاكراهات وفرنا كل الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية والنهوض بها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2024-02-05 / 19:03
Photo of الاتجار بالرضع”… تعددت الاسباب والنتائج واحدة

الاتجار بالرضع”… تعددت الاسباب والنتائج واحدة

2024-02-05 / 18:57
Photo of صحيفة إيفوارية : عهد جديد يُكتَب في تاريخ العلاقات المغربية – الإيفوارية

صحيفة إيفوارية : عهد جديد يُكتَب في تاريخ العلاقات…

2024-02-05 / 18:38
Photo of الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية وقائية وزجرية

الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية…

2024-02-05 / 18:05
Photo of أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية

أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة…

2024-02-05 / 17:57
Photo of طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

2024-02-05 / 17:32
Photo of هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

2024-02-05 / 16:48
Photo of أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80%

أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي…

2024-02-05 / 16:34
Photo of أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل

أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة…

2024-02-05 / 16:09
Photo of أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ

أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية…

2024-02-05 / 16:00

‫6 تعليقات

  2. حكومته لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرف بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق