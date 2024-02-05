أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80%

هبة بريس - الرباط

أوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها قامت بإحداث 4.700 قسم جديد للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي، كما وظفت 6.000 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي الحالي مقابل 5.000 خلال الموسم السابق، لتنجح في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80 % برسم الموسم الدراسي الحالي.

وأشار أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “المنظومة التعليمية”، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف الارتقاء بالكفايات المهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إرساء منظومة للتكوين الأساس، إضافة لاعتماد معايير دقيقة في التعاقد الجمعيات الشريكة، فضلا عن تكثيف التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الرئيسي في دعم جهود تعميم التعليم الأولي.

وتابع في ذات الصدد: “… الحكومة تعي أن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم”.

لذلك، يقول رئيس الحكومة، واعتبارا لما يشكله التعليم الأولي كمدخل أساسي لضمان مدرسة الجودة والمساواة وآلية مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، “عملت الحكومة على تعميم التعليم الأولي وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق أهدافه، بالنظر لأدواره الهامة خلال المراحل الأولى لتكوين شخصية الطفل المتعلم، حيث عملنا على توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات للوصول للهدف المنشود المتمثل في استقطاب أزيد من 90 % من الأطفال خلال سنة 2026”.

واسترسل أخنوش قائلا إنه “وفاء منا لالتزاماتنا، عملنا على نهج مقاربة جديدة، تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية، يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية”.

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