أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ
أكد رئيس الحكومه، عزيز أخنوش، أن حكومته تؤمن بأن أي اصلاح للمنظومة التعليمية لا يمكن أن يستقيم أو أن يحقق أهدافه الا بتعزيز مكانة وأدوار الاطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية استجابة لمطالب نساء ورجال التعليم التي تم تجاهلها لسنوات طوال.
وقال أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب “باشرنا سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والارادة المشتركة في النهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبية.”
وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم توقيع اتفاق 18 يناير في 2022 بين الحكومة والنقابات، ليتوج هذا الاتفاق ب14 يناير 2023 الذي وضعنا من خلالها المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي لمواكبة تنزيل خارطة اصلاح القطاع ومعالجة الوضعية المقلقة للمنظومة التربوية، فبل التوقيع على محضر اتفاق 36 دجنبر 2023 لإعادة الاعتبار الأستاذ وتحسين وضعيته ومعالجة الملفات الفئوية للقطاع.
11 تعليقات
لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ
حكومته تؤمن بأن أي اصلاح للمنظومة التعليمية لا يمكن أن يستقيم أو أن يحقق أهدافه الا بتعزيز مكانة وأدوار الاطر التربوية
بالفعل يتطلب تعزيز مكانة وأدوار الاطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها
يريدون تسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية
من المهم خلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية استجابة لمطالب نساء ورجال التعليم التي تم تجاهلها لسنوات طوال
كل ما آقوله لك يا سيد اخنوش ان جل التلاميذ لا يحسنون القراءة والكتابة هذا يعني ان السبب الرئيسي هو الأستاذ ولأن تريد تسوية وضعيته..
كل ما نريده الآن هو إنقاذ التلميذ والتركيز على جودة التعليم والتعويض عن ما فات من المقرر الدراسي .
الآن الأساتذة اخذوا حقوقهم بأكملها ولماذا تسوية وضعيتهم الآن يجب تسوية الوضع المالي للآباء والأمهات هم من لديهم حق التسوية.
الأساتذة تلبى لهم جميع المطالب والتلميذ في الحافة ويذهب الضحية !!!
يجب إصلاح المنظومة التعليمية من أجل النهوض بالتعليم في احسن الظروف التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وهذا مجرد رأي فقط.
نطالب باصلاح المدرسة العمومية ويكون هذا الإصلاح شامل التكوين الجيد والتربية الخلقية ..