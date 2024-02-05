أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ

2024-02-05 / 16:00
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومه، عزيز أخنوش، أن حكومته تؤمن بأن أي اصلاح للمنظومة التعليمية لا يمكن أن يستقيم أو أن يحقق أهدافه الا بتعزيز مكانة وأدوار الاطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية استجابة لمطالب نساء ورجال التعليم التي تم تجاهلها لسنوات طوال.

وقال أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب “باشرنا سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والارادة المشتركة في النهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبية.”

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم توقيع اتفاق 18 يناير في 2022 بين الحكومة والنقابات، ليتوج هذا الاتفاق ب14 يناير 2023  الذي وضعنا من خلالها المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي لمواكبة تنزيل خارطة اصلاح القطاع ومعالجة الوضعية المقلقة للمنظومة التربوية، فبل التوقيع على محضر اتفاق 36 دجنبر 2023 لإعادة الاعتبار الأستاذ وتحسين وضعيته ومعالجة الملفات الفئوية للقطاع.

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