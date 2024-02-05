للمرة الأولى.. عائدات السياحة من العملة الصعبة تتجاوز 10 مليار أورو
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023”.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن “عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة”.
وأكدت الوزيرة أن “هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الفضل الكبير يعود للجالية المغربية في الخارج وليس للأجانب.
عائدات السياحة من العملة الصعبة تتجاوز 10 مليار أورو
Mezyane Mezyane saraha
Ewa khas ghi yestafdo menha wsf
بهذا سجلت رقما قياسيا
بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022
الله يبارك السياحة تحتاج فقط افكار و تعبيد الطرق للمناطق الطبيعية والبحيرات و الغابات والمراحيظ و المقاهي والمطاعم وخلق مرافق لترفيه .و الاعتناء بالمواطن المغربي و تحفيظ الاسعار له .إن شاء الله خير