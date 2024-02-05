سرقة محلات تجارية تجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل محلات تجارية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على ارتكاب مجموعة من السرقات التي استهدفت محلات تجارية بأحياء ابن مسيك وعين الشق وتيط مليل بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم متلبسين بحيازة مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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