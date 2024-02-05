نجم الأغنية الريفية عبد السلام برشلونة يصدر “انقرباي رعقر”

هبة بريس

أصدر الفنان الريفي الشاب عبد السلام برشلونة جديده الفني “انقرباي رعقر”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “انقرباي رعقر” من كلمات وألحان عبد السلام بلغربي، كما صورها الفنان عبد السلام برشلونة على طريقة الفيديو كليب بتعاون مع المخرج عبد السلام بلغربي وعدد من الممثلين

ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لعبد السلام برشلونة بعد مجموعة من الأعمال الفنية الرائدة مثل “أصحرا تماث أنغ” و “michem ida3wan ” .

ولقي العمل الجديد، لنجم الأغنية الريفية، تفاعلا كبيرا من قبل جمهوره، الذين أشادوا بكافة أعماله وبطريقته المميزة في تناول مواضيع اجتماعية مهمة.

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