Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

بعد اجتماعه مع لقجع.. الجامعة تجدد ثقتها في الناخب وليد الركراكي

2024-02-05 / 13:54
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هبة بريس - القسم الرياضي

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس افريقيا للأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار مع الناخب الوطني وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالاسف والحسرة.

وتم خلال الاجتماع، الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الاخيرة امام منتخب جنوب افريقيا .

من جهته، أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من اجل اسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كاس افريقيا للأمم التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد لسادس نصر الله لكرة القدم الوطنية .

وبالمناسبة، جددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في السيد وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة ،مانحة اياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من اجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة .

كما عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شكرها للجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلو بها خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر الى كوت ديفوار، داعية اياهم الى مزيد من الالتفاف والتشجيع للمنتخب الوطني لرفع تحدي كاس افريقيا 2025 ، وباقي الاستحقاقات القادمة.

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‫13 تعليقات

  6. للاعداء. لازال مدرب المنتخب الوطني. مدربا للمنتخب الوطني. فليمت الأعداء في بغضهم. وكرههم. ولقائنا عام 2025.

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  7. كان على المدرب أن يحترم كلامه، أن يحترم وعده، أما كرة القدم، تبقى كرة القدم، فيها فوز وخسارة.

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  8. حرام علي المدرب الوطني عدم استدعاء سفيان الراحيمي.راه كنتفرجو فيه وتنشوفو كاينة بلاصتو مع المنتخب

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  9. فريق اهدر فرصة الانتصار على فريق جنوب افريقيا المتواضع. والسبب ان اللاعبين المغاربة لا يتقنون فن التسديد إلى المرمى هدا ما يجب على الركراكي الانتباه إليه و التركيز عليه أثناء فترة التدريب.

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  11. حرام علي المدرب الوطني عدم استدعاء سفيان الراحيمي راه كنتفرجو فيه وتنشوفو كاينة بلاصتو مع المنتخب

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  12. حرام علي المدرب الوطني عدم استدعاء سفيان الراحيمي راه كنتفرجو فيه وتنشوفو كاينة بلاصتو مع المنتخب الوطني

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