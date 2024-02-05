وكالة حوض اللوكوس تتخذ تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه

2024-02-05 / 13:38
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هبة بريس

أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن اتخاذ سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة لمواجهة شح المياه.

وأبرزت الوكالة أن هذه الإجراءات، التي تأتي ضمن حملة تحمل شعار “تدبير الماء مهمتنا والحفاظ عليه مسؤوليتكم”، جاءت جراء التراجع الكبيرة للتساقطات المطرية، الشيء الذي أثر على معدل ملء السدود وحجم المياه الجوفية، كنتيجة للتغيرات المناخية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

لمواجهة هذه الأزمة، أوضحت الوكالة أنها أقرت سلسلة من التدابير تتمثل في تقليص الحصة المائية للمدار السقوي دار اخروفة بإقليم العرائش، وتعليق منح تراخيص جلب الماء من الفرشات المائية، وتسريع دراسة تشييد محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة.

في السياق ذاته، قامت الوكالة بتكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه، وتسريع وتيرة إنجاز سد غيس بإقليم الحسيمة، وإنجاز أثقاب استكشافية للتزويد بالماء الشروب، ووضع مضخات عائمة على مستوى السدود.

يذكر أن معدل ملء السدود الكبرى الواقعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يبلغ، اليوم الاثنين، بالكاد 38.72 في المائة، بمخزون إجمالي يصل إلى 666,75 مليون متر مكعب، بينما تناهز حقينة هذه السدود 1921,76 مليون متر مكعب.

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