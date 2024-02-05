بنك المغرب يضخ 47,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام

2024-02-05 / 17:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو وانخفض بنسبة 0,71 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 يناير الماضي.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

من جهة ثانية أكد بنك المغرب أن تدخلاته قد بلغت، في المتوسط اليومي، 123,4 مليار درهم، منها 47,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.

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