بتعليمات ملكية.. الجنرال بريظ يتباحث مع رئيس أركان الدفاع بغامبيا

2024-02-05 / 13:16
0
هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الفريق مامات أو شام، رئيس أركان الدفاع بغامبيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة ما بين 4 و9 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الدفاع بغامبيا تبادلا خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن مختلف أوجه التعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الغامبي، ولا سيما التكوين وتبادل التجارب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد التنويه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين، بحث المسؤولان أيضا سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تنظيم تدريبات عسكرية والمشاركة فيها.

وخلص البلاغ إلى أن العلاقات بين المغرب وغامبيا، التي تتسم بالثقة والاحترام المتبادلين، ما فتئت تتعزز، خاصة منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة، نصره الله، إلى غامبيا سنة 2006، والتوقيع مؤخرا بمدينة الداخلة على العديد من اتفاقيات التعاون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية وقائية وزجرية

الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية…

2024-02-05 / 18:05
Photo of أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية

أخنوش: 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة…

2024-02-05 / 17:57
Photo of طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

طنجة.. سرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق يطيح بـ3 أشخاص

2024-02-05 / 17:32
Photo of هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

2024-02-05 / 16:48
Photo of أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

أخنوش: “لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية بمنطق سياسوي”

2024-02-05 / 16:44
Photo of أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80%

أخنوش: الحكومة نجحت في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي…

2024-02-05 / 16:34
Photo of أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل

أخنوش: الحكومة قدمت خطة إصلاح التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة…

2024-02-05 / 16:09
Photo of أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية الأستاذ

أخنوش: لا إصلاح دون تحسين ظروف عمل وتسوية وضعية…

2024-02-05 / 16:00
Photo of سرقة محلات تجارية تجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

سرقة محلات تجارية تجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2024-02-05 / 15:00
Photo of وكالة حوض اللوكوس تتخذ تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه

وكالة حوض اللوكوس تتخذ تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه

2024-02-05 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق