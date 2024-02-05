بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة.. إطلاق مسابقة لتشجيع مصدري علامة “صنع في المغرب”

2024-02-05 / 15:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم إطلاق مسابقة تحمل تسمية “Export Morocco Now”، و ذلك لانتقاء المصدرين الذين سيستفيدون من برنامج دعم و مواكبة خاصين لمدة ثلاث سنوات لمواكبة المقاولات المغربية المتمتعة بمؤهلات تصديرية َ كذلك لتشجيع المنتوجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب”.

هذا البرنامج الجديد تم إطلاقه بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين، وهو موجه للمقاولات المغربية المتمتعة بمؤهلات تصديرية والمشتغلة في قطاعات الصناعة أو الخدمات.

وسيتم اختتام المسابقة بالاختيار النهائي لحوالي 100 مصدر من بين 518 مرشحا مقبولا والذين سيستفيدون من برنامج المواكبة وعرض خدمات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بهدف تعزيز أنشطتهم التصديرية.

*الصورة من الأرشيف

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