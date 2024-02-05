أغلبهم من النساء.. إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى

2024-02-05 / 17:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم تتويج 24 شخصا الفائزين بالجائزةالوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، و أغلب المتوجين هم من النساء اللواتي استطعن أن يبرهن على علو كعبهن في تدبير مقاولات تشتغل في مجالات متفرقة.

و في هذا الصدد، توج 24 فائزا من أصحاب المشاريع الصغرى من جميع أنحاء المملكة، ضمنهم 13 امرأة، بالنسخة العاشرة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، مكافأة لهم على أصالة ونجاح مشاريعهم الصغرى، وذلك خلال حفل نظم بمراكش، بمبادرة من مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.

وتميزت الدورة العاشرة من الجائزة المنظمة بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة البنك الشعبي، ومؤسسة “جيدة”، ومؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر، بهيمنة عدد النساء المتوجات، اللواتي يمثلن 54بالمائة من إجمالي عدد الفائزين، إذ تنافس خلال هذه الدورة ما مجموعه 345 مرشحا، 41 في المائة منهم نساء.

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