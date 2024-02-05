درك الجديدة يحبط عملية للتهريب الدولي ل4 أطنان من “الشيرا”

2024-02-05 / 13:00
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أحمد مصباح – الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في عملية “نوعية”، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، محاولة للتهريب الدولي للمخدرات. حيث حجزت 4 أطنان من مخدر الشيرا.

وحسب مصدر مطلع، فإن هذه العملية الأمنية قد جرى تنفيذها على مستوى مخرج مسلك ترابي، قادم من ناحية الشاوية، في اتجاه جماعة الغديرة، مرورا عبر الطريق الرئيسية رقم: 1، بمحاذاة غابة الشياظمية؛ إذ أسفرت عن حجز سيارة نفعية، وضبط مجموعة من رزم مخدر الشيرا، معدة للتهريب الدولي، بلغ مجموع وزنها 4 أطنان.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة، وبتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، قد فتحت، تحت إشراف قائد السرية للدرك الملكي للجديدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا، توقيف جميع المتورطين المفترضين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وأشار المصدر المطلع إلى أن هذه العملية الاحترازية للدرك الملكي، تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح والمراكز الترابية والقضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي تهدف إلى التصدي ومكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫3 تعليقات

  2. على رجال الشرطة والدرك الملكي تكثيف الحملات الأمنية للإطاحة بالبارونات ومهربي المخدرات..

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