مراكش.. مراقبة 3 مقاهي للشيشة وحجز 99 نرجيلة

هبة بريس - مراكش

في إطار العمليات الأمنية وبالتنسيق بين الدائرة المختصة 23 والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المنارة مراك مع مكونات السلطة المحلية، تمت مراقبة ثلاث مقاهي للشيشة بحي صوكوما وازيكي.

وحسب مصدر أمني، فقد تم حجز 99 نرجيلة وإيقاف المسيرين، كما شملت العملية تنقيط مجموعة من الأشخاص حيث ضبط شخص من بينهم مبحوث عنه وطنيا .

هذا وقد تم اتخاد المتعين قانونا وإحالة الموقوفين على الشرطة القضائية لاستكمال البحث بإشراف من النيابة العامة.

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